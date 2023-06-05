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Псковские библиотекари приглашают детей в летнюю «Школу открытий»

Библиотеки Пскова и издательство «Антология» приглашают детей (особенно из летних школьных лагерей) в «Школу открытий», сообщили ПАИ в Псковской городской библиотеке.

Три дня (19–21 июня) в трёх библиотеках Пскова будет работать проект «Школа открытий: книжные секреты». Автор познавательных книг, биолог, исследователь и музейный педагог Марина Дороченкова проведёт со школьниками увлекательные занятия, которые научат детей извлекать из чтения практические знания и умения, которые делают жизнь увлекательнее.

Эти занятия построены таким образом, что сначала дети знакомятся с книгами издательства «Антология», а потом участвуют в тренингах и мастер-классах.

Темы занятий в «Школе открытий – 2023»:

  • «Будь природе другом!» – о том, как собрать природоведческую коллекцию, не причиняя вреда природе. Этот урок включает занимательную викторину о лесе, деревьях и растениях, а завершится мастер-классом по созданию открытки в стиле флористики. В основе занятия книга «Лесные секреты» Марины Дороченковой и Анны Кравчук;
  • «Интернет без бед, или Я ищу в Сети добро!» – на этом занятии хомяк-блогер расскажет детям, как пользоваться интернетом, чтобы не причинить вреда здоровью, и научит, как искать идеи для видео, как сделать интересный и познавательный репортаж о своём городе. Лучшие репортажи участников этого урока издательство «Антология» опубликует в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Занятие основано на книге «Три смартфона и блогер Клик» Ирины Иваськовой;
  • «Хороший тон, или Язык письма!» – на этом занятии школьники узнают о секретах эпистолярного жанра, о том, что такое посткроссинг, а также научатся подписывать коллекционные открытки. Основано на книге «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания» Ирины Краевой.

Начало занятий:

  • 10:00 – библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева (ул. Труда, 20, тел. 72-43-23);
  • 12:00 – детская экологическая библиотека «Радуга» (ул. Новосёлов, 11, тел. 53-68-63);
  • 14:00 – библиотека «Диалог» (ул. Посёлочная, 15, тел. 73-21-38).

Отметим, что ведётся запись детей с 8 до 12 лет в группы на свободные места.

С 19 по 21 июня в рамках «Школы открытий» в этих библиотеках также будет работать выставка-продажа книг издательства «Антология».

Более подробную информацию о проекте можно почитать на официальном сайте ЦБС г. Пскова.

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Псковские библиотекари приглашают детей в летнюю «Школу открытий»

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