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Пушкинский день празднуют в России 6 июня

6 июня в России отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка, сообщает calend.ru.

Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. В России творчество поэта востребовано и популярно во все времена. С его сказками дети знакомятся, еще не научившись читать. Фразы из его произведений прочно вошли в повседневную жизнь — подходя к зеркалу, порой хочется спросить: «Я ль на свете всех милее?..», или в периоды грусти звучит фраза: «Выпьем с горя, где же кружка?». Даже времена года встречаются пушкинскими строками: «Мороз и солнце! День чудесный!» или «Унылая пора, очей очарованье…».

Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский праздник поэзии. Событие всегда привлекало к себе внимание общественности и даже в сталинские времена сопровождалось торжественными мероприятиями.

Пушкинский праздник поэзии проходит в Псковской области и сейчас и имеет статус всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году согласно указу президента РФ № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».

В сам праздник в Пушкинских Горах и музее-заповеднике «Михайловское» собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике, как правило, принимают участие известные музыканты и актеры.

В 2011 году президент России подписал указ № 705 о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В документе говорится, что эта памятная дата была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».

В рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН. Решение о проведении Дня русского языка 6 июня принято департаментом общественной информации ООН в 2010 году накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО.

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