Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли незабываемо – Михаил Ведерников

16:44, 04 июня 2023, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли ярко, весело и незабываемо, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что тысячи людей со всей Псковской области и из других регионов страны приняли участие в празднике. Стихи, песни, театральные постановки, костюмы и танцы, ярмарки и куклы встречались на каждой площадке.

«Приятно отметить, что формат Дней пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется. Праздник снова пользуется большой популярностью. Следующий год – юбилейный: Александру Сергеевичу исполняется 225 лет. И я очень рад, что наше мероприятие вошло в план федерального оргкомитета», – написал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил за поддержку Администрацию Президента РФ, Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, а также многих партнёров и друзей. «Отдельные слова благодарности митрополиту Тихону, чьи идеи вдохнули в праздник новую жизнь!» – подчеркнул Михаил Ведерников.