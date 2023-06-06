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Общество

61% псковских компаний намерены расширить штат до конца года

Больше половины (61%) компаний в Псковской области намерены увеличить численность сотрудников до конца года, сообщает hh.ru.

С другой стороны, о возможном сокращении штата заявила только каждая десятая компания (13%). Еще четверть работодателей (26%) не планирует никаких изменений. 

Работодатели, которые планируют сокращение штата, отмечают, что в первую очередь это затронет роли, связанные с продажами (32%), бэк-офисные и административные роли (20%), а также HR-функцию (18%). В свою очередь те работодатели, которые намерены увеличить численность сотрудников, чаще всего планируют нанимать производственный линейный персонал (50%), людей на позиции, связанные с продажами (44%), а также IT-специалистов (23%).

«Важно, что при этом работодатели вполне трезво оценивают общую ситуацию на рынке труда и в подавляющем большинстве случаев признают, что подбор специалистов стал сложнее независимо от должности и профессии. Наиболее проблематично найти людей на позиции производственного линейного персонала (53%) и в отделы продаж (49%), а также линейных функциональных руководителей (44%), линейный персонал в логистике, транспорте, доставке (43%) и IT-специалистов (40%). Это связано с глубоким кадровым дефицитом, который наиболее остро проявляется среди рабочих, производственников и массового персонала. Кстати, по данным Росстата, уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Для бизнеса это сигнал о проблеме на рынке труда: объем людей, которых можно привлечь на новые вакансии, стремительно сокращается. Острая нехватка работников в массовых секторах формирует дефицит трудовых ресурсов и вынуждает работодателей искать дополнительные источники привлечения кандидатов», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Неслучайно сразу 60% работодателей признают, что в 2023 году затраты на подбор персонала увеличились по сравнению с 2022 годом. Снижение этой статьи расходов фиксируют лишь 9% компаний, еще в 25% изменений не произошло. Остальные затруднились ответить.

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