Более 1400 гектаров кукурузы высадили в Псковском районе

10:30, 06 июня 2023, ПАИ

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района завершили весенний сев. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Там отметили, что по сравнению с 2022 годом площади под яровыми культурами увеличились на 1 550 гектаров и составили почти 5,5 тысячи гектаров. «Плановые показатели весеннего сева перевыполнены по всем видам культур, за исключением овощей открытого грунта», – рассказали в администрации.

В хозяйствах района специалисты посеяли две тысячи гектаров яровых зерновых, 700 гектаров рапса, 1 460 гектаров кукурузы, посадили 222 гектара картофеля. Более одной тысячи гектаров заняли посевы многолетних и однолетних трав.

«Все работы проведены в оптимальные агротехнические сроки, с хорошим качеством, что позволяет рассчитывать на высокий урожай. В настоящее время работники отрасли растениеводства ведут обработку полей от сорняков и вредителей», – заверили в администрации.

Ранее сообщалось, что более 6 млн рублей получит Псковская область на поддержку производителей зерна.