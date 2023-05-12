Более 6 млн рублей получит Псковская область на поддержку производителей зерна

10:43, 12 мая 2023, ПАИ

Псковская область получит 6 млн 48,9 тысячи рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации, опубликованного на сайте кабинета министров.

Всего на эти нужды российские регионы получат 10 млрд рублей. Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50 % своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

В кабмине отметили, что решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.