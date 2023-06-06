Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:27, 06 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин обсудят со спикером регионального парламента лояльность к отчёту губернатора Михаила Ведерникова со стороны подавляющего числа участников политического процесса, рамки потенциала развития региона в современных условиях, эффективность битвы за молодые умы, а также участников, повестку и содержание стартовавшей избирательной кампании.

Об этом и многом другом – в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».