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Политика

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин обсудят со спикером регионального парламента лояльность к отчёту губернатора Михаила Ведерникова со стороны подавляющего числа участников политического процесса, рамки потенциала развития региона в современных условиях, эффективность битвы за молодые умы, а также участников, повестку и содержание стартовавшей избирательной кампании.

Об этом и многом другом – в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет вестись в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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