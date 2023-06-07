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Общество

До +25 градусов ожидается сегодня в Псковской области

7 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ПАИ

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

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