До +25 градусов ожидается сегодня в Псковской области

08:22, 07 июня 2023, ПАИ

7 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +5 до +10 градусов, днём – от +20 до +25.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.