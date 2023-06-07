Псковичам рассказали об оборудовании «умных остановок»

18:48, 07 июня 2023, ПАИ

Как будут оборудованы «умные остановки» в Пскове, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Там будут зарядные станции, будет возможность зарядить телефон, ожидая автобус на остановке, информационные карты. Плюс мы будем прорабатывать подключение геолокации к автобусу, чтобы можно было в живом варианте посмотреть, где едет автобус, карты города», – отметил Александр Грацкий.

Также, по его словам, на остановках будет оборудована кнопка SOS для случая ЧС.

«Ещё камеры видеонаблюдения. И возможно в зимнем варианте будет подогрев скамейки <…> Здесь будет работа основана фактически на GPS. Плошка, которая встроена в монитор, который подключен к постоянной электроэнергии, то есть пасмурная погода не повлияет на его работу, также подключена к GPS автобусов. Фактически это как трекер, который отслеживает», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что «умные» автобусные остановки построят на улице Труда в Пскове. Помимо этого, такая автобусная остановка может появиться на площади Ленина в Пскове.