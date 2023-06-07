Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам рассказали об оборудовании «умных остановок»

Как будут оборудованы «умные остановки» в Пскове, рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина. Макет остановки на улице Труда в Пскове

«Там будут зарядные станции, будет возможность зарядить телефон, ожидая автобус на остановке, информационные карты. Плюс мы будем прорабатывать подключение геолокации к автобусу, чтобы можно было в живом варианте посмотреть, где едет автобус, карты города», – отметил Александр Грацкий.

Также, по его словам, на остановках будет оборудована кнопка SOS для случая ЧС.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Александр Грацкий.

«Ещё камеры видеонаблюдения. И возможно в зимнем варианте будет подогрев скамейки <…> Здесь будет работа основана фактически на GPS. Плошка, которая встроена в монитор, который подключен к постоянной электроэнергии, то есть пасмурная погода не повлияет на его работу, также подключена к GPS автобусов. Фактически это как трекер, который отслеживает», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что «умные» автобусные остановки построят на улице Труда в Пскове. Помимо этого, такая автобусная остановка может появиться на площади Ленина в Пскове. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

Мемориальную доску открыли в Порховской школе-интернате
07 июня 2023

Мопедист госпитализирован в результате ДТП в Псковском районе
07 июня 2023

Сотрудник Пушкинского заповедника стал участником спецпроекта на телевидении

07 июня 2023

Пять новых инвестпроектов в сфере гостеприимства готовятся к реализации в Псковской области
07 июня 2023

О ремонте дорог и спиле деревьев в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
07 июня 2023

Псковичам рассказали об оборудовании «умных остановок»
07 июня 2023

Движение транспорта ограничат на трёх участках дорог в Пскове
07 июня 2023

Выставка муромского художника Андрея Неганова открыта в галерее «Цех» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...