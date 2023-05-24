«Умная» автобусная остановка может появиться на площади Ленина в Пскове

13:34, 24 мая 2023, ПАИ

Современная остановка может появиться после открытия фасадов бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть стратегия по созданию инфраструктуры «умных» остановок, в частности: около «Ленты» на улице Труда, возможно, и на Яна Фабрициуса такая остановка появится. Но, конечно, это недешевая и долгая история. Будем работать над этим», – отметил глава Пскова.

Он подчеркнул, что унификация остановок в городе очень важна.

«Сейчас многие остановки в Пскове выглядят непотребно. В следующем году на площади Ленина тоже надо задуматься над появлением «умной» остановки. После открытия фасадов «Октября» и благоустройства ансамбль площади должна дополнить современная остановка. Это предстоит дополнительно проработать, так как такие остановки требуют коммуникаций, а в центре города просто так лопату не воткнёшь», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что «умные» автобусные остановки построят на улице Труда в Пскове. Напомним, реконструкция «Октября» стартовала в 2021 году, когда начались проектирование и строительно-монтажные работы.