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Общество

«Умные» автобусные остановки построят на улице Труда в Пскове

Две новые «умные» автобусные остановки построят на улице Труда — у торгового центра «Лента» и в начале проспекта Энтузиастов — до конца августа, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

По его словам, это будут «умные» остановки с освещением, информационным табло и возможностью зарядить гаджеты. 

Также Борис Елкин поделился, что ремонт улицы Труда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идёт полным ходом. «Начали, как обычно, с замены бортового камня и пешеходной зоны. На объекте трудится более 20 человек. Ставят новый бордюр, готовят основание тротуаров, после укладки на них асфальта перейдут к проезжей части», — написал он. 

Глава города добавил, что в этом году в порядок приведут участок от улицы Текстильной до Инженерной — это чуть более двух километров, срок выполнения работ — до конца августа.

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