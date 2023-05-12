«Умные» автобусные остановки построят на улице Труда в Пскове

23:13, 12 мая 2023, ПАИ

Две новые «умные» автобусные остановки построят на улице Труда — у торгового центра «Лента» и в начале проспекта Энтузиастов — до конца августа, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам, это будут «умные» остановки с освещением, информационным табло и возможностью зарядить гаджеты.

Также Борис Елкин поделился, что ремонт улицы Труда по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идёт полным ходом. «Начали, как обычно, с замены бортового камня и пешеходной зоны. На объекте трудится более 20 человек. Ставят новый бордюр, готовят основание тротуаров, после укладки на них асфальта перейдут к проезжей части», — написал он.

Глава города добавил, что в этом году в порядок приведут участок от улицы Текстильной до Инженерной — это чуть более двух километров, срок выполнения работ — до конца августа.