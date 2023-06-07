Более 110 гектаров земли обработают от борщевика в Пскове

17:43, 07 июня 2023, ПАИ

112,5 гектара земель обработают от борщевика в Пскове. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас заключен муниципальный контракт на борьбу с борщевиком. У нас планируется обработать 112,5 гектара площади на земельных участках – это те земли, которые не разграничены», – отметил Александр Грацкий.

По его словам, обработка осуществляется двумя способами: механическим и химическим.

«Иногда ещё возможен комбинированный. На сегодняшний день большая часть уже обработана. Если где-то борщевик возникает, мы подключаемся локально», – заверил гость студии, добавив, что не во всех местах можно применять химическую обработку.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком. Для этого в регионе закупили новое оборудование.