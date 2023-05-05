Для борьбы с борщевиком в Псковской области закупили новое оборудование

16:17, 05 мая 2023, ПАИ

Современные штанговые опрыскиватели закупил Псковавтодор для борьбы с борщевиком Сосновского в Псковской области. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Штанга раскладывается до 14 метров и позволяет полностью обработать полосу отвода вдоль дороги. При необходимости расстояние штанги можно легко менять складыванием секций. Сегодня новое оборудование отправилось в Струго-Красненский, Палкинский, Печорский и Бежаницкий филиалы Псковавтодора.

В весенне-летний период планируется обработать полосы отвода региональных дорог протяженностью около 625 гектаров, из них около 535 гектаров обработает Псковавтодор и еще около 91 гектара – подрядные организациии.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений по борьбе с борщевиком.