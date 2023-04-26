Псковский губернатор дал ряд поручений по борьбе с борщевиком

16:54, 26 апреля 2023, ПАИ

Борьба с борщевиком Сосновского на территории Псковской области стала темой совещания, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что зарастание территорий борщевиком — болезненная тема не только для Псковской области, но и подавляющего большинства российских регионов. И пока не принято решение о запуске федеральной программы в борьбе с распространением сорного растения, приходится обходиться своими силами.

В прошлом году в Псковской области обработано 986 га земли. На эти цели было выделено почти 17 млн рублей. Губернатор также обратил внимание, что в областной бюджет возвращены два млн рублей из-за невыполненных работ и незаключенного контракта на обработку.

«Так работать нельзя. Возьмите на личный контроль ситуацию. Никаких возвратов быть не должно. Тем более на уровне правительства региона мы делаем все, чтобы на районах была минимальная финансовая нагрузка в этой части», — подчеркнул губернатор.

В прошлом году, напомнил глава региона, принято решение об увеличении уровня софинансирования со стороны областного правительства до 90%. Муниципалитет должен предусмотреть у себя только 10%. В этом году сумма финансирования из областного бюджета остается на уровне прошлого года — около 17 млн рублей.

Михаил Ведерников поручил к 10 мая завершить работу по заключению контрактов, чтобы в конце мая — начале июня успеть провести обработку территорий от борщевика.

Кроме того, глава региона отметил необходимость усилить муниципальный земельный контроль по фактам зарастания участков у недобросовестных правообладателей, а также взять на личный контроль эффективность осуществленных мероприятий.

«Все работы должны проводиться в срок, качественно, с химикатами, которые действительно работают», — добавил он и посоветовал обязательно прописывать гарантийные обязательства в договоре со специалистами, которые обрабатывают территорию с борщевиком.

Отдельный акцент губернатор сделал на работе с обращениями граждан. Михаил Ведерников сделал ряд замечаний относительно их исполнения. В некоторых районах участки, на которых жителям обещали обработать сорное растение, не включены в планы работ на этот год.

«Надо сделать все, чтобы наши обещания неукоснительно выполнялись», — заметил глава региона. Кроме того, по поручению губернатора будет проанализирован механизм возмещения многодетным семьям части затрат на химическую обработку земельных участков от борщевика и при необходимости скорректирован.

В рамках заседания были не только проанализированы уже реализованные и запланированные мероприятия по борьбе с сорняком, но и рассмотрены особенности взаимодействия госорганов земельного надзора с органами муниципального земельного контроля. Участники совещания сошлись во мнении, что муниципальный земельный контроль должен быть усилен, а в соответствующие районные положения о земельном контроле необходимо внести индикаторы риска, необходимые для проведения более эффективных проверок.

Спикер Псковской областного Собрания Александр Котов в свою очередь обратил внимание на федеральные земли, заросшие борщевиком. Областное Собрание депутатов на недавней сессии приняло решение направить обращение к вице-премьеру Виктории Абрамченко об оказании региону содействия в организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского на землях федеральной собственности.

Подводя итоги обсуждения, губернатор попросил глав внимательно оценить ситуацию в районах. «Если будет необходимость увеличить софинансирование со стороны правительства области, мы это сделаем, но уже сейчас предоставьте нам информацию, чтобы мы такую возможность предусмотрели. Ведь сроки на обработку очень сжатые», — заключил Михаил Ведерников.