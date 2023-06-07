Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Роберт Кеннеди-младший: США превратили Украину в скотобойню

Действия американских властей стали причиной гибели сотен тысяч украинцев. Об этом в интервью журналисту Джордану Питерсону заявил кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди - младший, сообщает РИА Новости.

По его словам, американцы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. При этом официальные лица лгут о том, сколько людей погибло. «Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - цитирует издание Кеннеди-младшего.

Политик также отметил, что именно Соединенные Штаты вовлекли Украину в конфликт с Россией. А сейчас эту ситуацию Белый дом изображает «в виде комикса», который многие граждане США «уже проглотили». Все это нужно Вашингтону для продвижения собственных геополитических целей, заключил он.

Ранее Роберт Кеннеди - младший обвинил власти США и Украины в том, что они скрывают настоящее число потерь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 июня 2023

ЦИК согласовал использование ДЭГ на выборах в Псковской области
06 июня 2023

Александр Котов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное
06 июня 2023

Александр Котов – об участниках СВО: Если у них будет желание участвовать в выборах, мы предоставим все условия
06 июня 2023

Александр Котов: Чем быстрее внедрим ДЭГ, тем лучше
06 июня 2023

Александр Котов: Отчёт губернатора – индикатор решения проблем
06 июня 2023

Александр Котов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня
05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...