Роберт Кеннеди-младший: США превратили Украину в скотобойню
Действия американских властей стали причиной гибели сотен тысяч украинцев. Об этом в интервью журналисту Джордану Питерсону заявил кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди - младший, сообщает РИА Новости.
По его словам, американцы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. При этом официальные лица лгут о том, сколько людей погибло. «Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - цитирует издание Кеннеди-младшего.
Политик также отметил, что именно Соединенные Штаты вовлекли Украину в конфликт с Россией. А сейчас эту ситуацию Белый дом изображает «в виде комикса», который многие граждане США «уже проглотили». Все это нужно Вашингтону для продвижения собственных геополитических целей, заключил он.
Ранее Роберт Кеннеди - младший обвинил власти США и Украины в том, что они скрывают настоящее число потерь.
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