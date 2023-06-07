Роберт Кеннеди-младший: США превратили Украину в скотобойню

09:47, 08 июня 2023, ПАИ

Действия американских властей стали причиной гибели сотен тысяч украинцев. Об этом в интервью журналисту Джордану Питерсону заявил кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди - младший, сообщает РИА Новости.

По его словам, американцы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. При этом официальные лица лгут о том, сколько людей погибло. «Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - цитирует издание Кеннеди-младшего.

Политик также отметил, что именно Соединенные Штаты вовлекли Украину в конфликт с Россией. А сейчас эту ситуацию Белый дом изображает «в виде комикса», который многие граждане США «уже проглотили». Все это нужно Вашингтону для продвижения собственных геополитических целей, заключил он.

Ранее Роберт Кеннеди - младший обвинил власти США и Украины в том, что они скрывают настоящее число потерь.