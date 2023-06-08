Михаил Ведерников – иностранным СМИ: Мы всегда рады гостям

11:52, 08 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне встретился с журналистами иностранных государств, которые на этой неделе знакомились с экономическим и культурным потенциалом региона. В составе делегации представители средств массовой информации Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В течение нескольких дней репортёры иностранных информационных агентств, печатных изданий и телеканалов не только увидели уникальные памятники архитектуры из списка ЮНЕСКО в Пскове, главные достопримечательности Печорского района и Пушкинских Гор, но и посетили целый ряд промышленных предприятий.

Открывая разговор, Михаил Ведерников поприветствовал иностранных гостей на древней Псковской земле.

«Псковская область — особенная. У нас небольшая бюджетная обеспеченность, но мы дорожим каждым инвестором, работаем с ними в режиме 24 на 7, сопровождаем, поддерживаем», — подчеркнул глава региона. Он также отметил, что, несмотря на трудности, регион планомерно развивается: «Псковская область пять лет назад и сейчас — две большие разницы. У нас более чем в 2,5 раза вырос бюджет. Мы входим в пятёрку субъектов РФ, которые за последние пять лет динамично развиваются».

Михаил Ведерников подчеркнул, что со многими странами, которые представляют участники пресс-тура, Псковскую область тоже связывают исторические, культурные, экономические связи. Например, Белоруссия — «наши добрые соседи», с которым сотрудничество особенно серьёзно развивается в последние годы. Также он обратил внимание на динамично развивающиеся отношения с провинциями Китая. А одним из наиболее древних партнёров Псковской земли Михаил Ведерников назвал Саудовскую Аравию. «До сих пор наши археологи находят в раскопах старинные монеты арабского мира, что говорит о том, что торговые отношения между нами существовали очень давно», — подчеркнул он.

Представители зарубежных СМИ в свою очередь отметили теплый, радушный и душевный приём на Псковщине, гостеприимство жителей. Большую часть неформальной встречи заняли вопросы, которые корреспонденты каждой из стран адресовали губернатору. Их интересовали взаимоотношения Псковской области с их родными странами, возможности для развития международного сотрудничества в сферах экономики, культуры, образования.

Кроме того, гости поделились с губернатором своими впечатлениями и эмоциями. Каждому запомнилось что-то своё. Так, собственный корреспондент газеты «Аргументы недели. Узбекистан» Андрей Князев отметил для себя работу псковских предприятий в новых условиях. «Мы посетили три завода на территории особой экономической зоны «Моглино». Был поражен тому, что такие предприятия работают в рамках импортозамещения. Увидел, что есть реальный результат», — сказал он.

На красоту, чистоту древнего Пскова и восхитительную природу обратила особое внимание корреспондент телеканала «Ашарк Ньюс» из Саудовской Аравии Дияля Халили. Она не ожидала, что Псковская область так придётся ей по душе. «По итогам поездки я буду делать телевизионный сюжет про регион для всего арабского мира. Псковская область для меня оказалась очень душевной и родной. Здесь очень чисто, хочется ходить, гулять», — рассказала Дияля Халили. Она также добавила, что на основе её отзывов некоторые друзья из Саудовской Аравии уже собрались посетить Псковскую область.

Пресс-тур иностранных журналистов в Псковскую область организован правительством региона при поддержке МИД России. Такие мероприятия внешнеполитическое ведомство проводит с 2018 года, и в этом году Псковский регион выбран первым для посещения.

«Очень символично, что мы начали с Пскова. Это была давняя мечта. И все сложилось. Мы оказались на Пушкинской земле в День русского языка, в День рождения великого поэта. Интересно и то, что Александр Невский, так тесно связанный с Псковской землей, одновременно является покровителем российской дипломатии. В этом мы тоже увидели добрый знак», — рассказала начальник отдела по работе с иностранными корреспондентами департамента информации и печати МИД России Надежда Сергиева, которая также присутствовала на встрече. Она отдельно отметила высокий уровень организации пресс-тура: «Широта русской души, как она есть. Высоко поднята планка для других».

«Мы всегда рады гостям и каждого встречаем с теплом, вниманием и открытым сердцем. Зовите друзей, знакомых, приглашайте бизнес — каждого радушно встретим и каждый, я уверен, найдёт здесь себе что-то по душе», — заключил Михаил Ведерников.