На финишном этапе находится экологическая экспертиза по строительству экотехнопарка в Палкинском районе

13:43, 08 июня 2023, ПАИ

На финишном этапе находится экологическая экспертиза нового экотехнопарка, который построят в Палкинском районе в 2024 году. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на брифинге в медиацентре ПАИ.

По его словам, экологическая экспертиза шла довольно продолжительное время, однако проект, как обещал губернатор Михаил Ведерников, будет безопасным и для граждан, и для экологии.

Сергей Грахов напомнил, что ранее Правительство РФ подписало постановление о выделении Псковской области 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. «Концессионер уже ждёт, когда он получит согласованный проект, чтобы приступить к работе», – подчеркнул он и добавил, что по плану рабочие выйдут на площадку этим летом, а положительное заключение экологической экспертизы ожидается до конца июня.

Также Сергей Грахов подчеркнул, что губернатор Михаил Ведерников держит реализацию этого проекта на личном контроле.