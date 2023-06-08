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Общество

Двух главных редакторов районных газет Псковской области наградил губернатор

Сотрудников издательского дома «Медиа 60» наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, прошло в большом концертном зале филармонии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото Андрей Степанов/ПАИ. На фото награждение главного редактор газеты «Порховский вестник» Ларисы Борисовой

Почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации» получила главный редактор газеты «Порховский вестник» Лариса Борисова.

Фото Андрей Степанов/ПАИ. На фото награждение главного редактора газеты «Земля Новоржевская» Оксаны Федоровой

Также почётной грамотой губернатора Псковской области глава региона наградил главного редактора газеты «Земля Новоржевская» Оксану Фёдорову.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вручил награды псковичам в преддверии Дня России. 

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