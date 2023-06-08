Двух главных редакторов районных газет Псковской области наградил губернатор
Сотрудников издательского дома «Медиа 60» наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, прошло в большом концертном зале филармонии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Почётное звание «Заслуженный работник средств массовой информации» получила главный редактор газеты «Порховский вестник» Лариса Борисова.
Также почётной грамотой губернатора Псковской области глава региона наградил главного редактора газеты «Земля Новоржевская» Оксану Фёдорову.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников вручил награды псковичам в преддверии Дня России.
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08 июня 2023
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