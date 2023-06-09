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Общество

Аркадий Мурылёв – о работе «наливаек» в регионе: Глобальной проблемы здесь нет

Уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв прокомментировал работу «наливаек» в регионе. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Фото ПАИ. На фото Аркадий Мурылёв.

Напомним, в России на этой неделе произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр».

Отметим, что в Псковской области продажа алкоголя запрещена в кафе и барах, площадь которых составляет менее 40 квадратных метров. Здесь имеется в виду работа точек общепита, которые находятся в жилых домах или рядом с ними.

Аркадий Мурылёв отметил, что в регионе глобальной проблемы с «наливайками» нет, и эта норма в 40 квадратных метров для общепита хорошо работает. 

Аркадий Мурылёв заявил, что в случаях, когда предприниматели превращают общепит в точку продажи спиртного, в этот вопрос должны включаться органы власти. Также уполномоченный по правам предпринимателей сказал, что не наблюдает массового потока жалоб на работу общепита в регионе.

По данным Аркадия Мурылёва, в настоящее время в Псковской области более 70% точек общественного питания находятся в жилых домах или рядом с ними. Также он выразил уверенность в том, любые новые ограничения приведут к закрытию большого количества заведений.

При этом уполномоченный подчеркнул наличие другой проблемы: продажа алкоголя на селе зачастую ведётся нелегально.

С полным материалом можно ознакомиться здесь.

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