Более 70 тысяч литров опасного алкоголя изъяли в регионах России

19:25, 08 июня 2023, ПАИ

Более 70 тысяч литров опасного напитка «Мистер сидр» изъято в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведённого на территории Самарской области», – говорится в сообщении.

Продукция выявлена и изъята в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае, уточнили в пресс-службе.

Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции «Мистер сидр» в территориальные органы Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что суррогатным сидром в регионах России отравились 97 человек, 31 из них скончался. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.