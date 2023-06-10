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Общество

Средневековую вечеринку организуют в псковском «Лофте»

10 июня в 18:00 в псковском «Лофте» (Спортивная, 1Б) организуют средневековую вечеринку, сообщается в группе креативного пространства «ВКонтакте».

Под живую музыку фолк-рок группы «Вольный ветер» пришедших ждёт мастер-класс по средневековым танцам, традиционные забавы для детей и взрослых, антуражные настольные игры, гадания от местной колдуньи, мастер-класс по спортивному мечу, фотозона для самых воинственных.

Желательный дресскод — любые элементы средневековой одежды: ремни, плащи, доспехи, лапти и короны. Вход платный. Для регистрации достаточно поставить «+» под этим постом: vk.com/wall-200357023_6354.

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