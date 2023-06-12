Более 30 пилотов соберутся на встрече воздухоплавателей в Великих Луках

16:54, 12 июня 2023, ПАИ

Подошла к концу регистрация пилотов для участия в 27-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

В этом году 33 воздухоплавателя заявились в категорию «спорт» и 4 в категорию «фиеста».

Так, регистрацию прошли воздухоплаватели из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Феодосии, Калуги, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Кунгура, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Московской и Ленинградской области, а также два пилота из Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что два пилота из Великих Лук победили в соревнованиях кей-граб.