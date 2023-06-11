В Великих Луках определили победителей соревнований по кей-грабу

21:57, 11 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках определили победителей соревнований воздухоплавателей по кей-грабу, сообщает телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки».

Победителями соревнований стали два пилота из Великих Лук Елизавета Вертипрахова и Екатерина Ларикова.

«Две удачные попытки! Победителями соревнования по кей-грабу стали две пилотессы Елизавета Вертипрахова и Екатерина Ларикова», — написали организаторы соревнований.

Напомним суть кей-граба: к мишени, установленной на катамаране (точное место организаторы хранят в секрете), прилетают десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте.