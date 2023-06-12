В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста

17:25, 12 июня 2023, ПАИ

Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткий срок, их дела переданы в судебные органы, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал.

Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал. «В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки», — передал телеканал.

Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье «Умышленное убийство». «Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых», — уточнило издание.