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Общество

Церемония открытия Международной встречи воздухоплавателей началась в Великих Луках

Церемония открытия XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках началась, сообщает телеграм-канал администрации Великих Лук.

Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

В этом году 33 воздухоплавателя заявили об участии в категории «Спорт» и четыре – в категорию «Фиеста».

Так, регистрацию прошли воздухоплаватели из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Феодосии, Калуги, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Кунгура, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Московской и Ленинградской области, а также два пилота из Республики Беларусь. 

Отметим, что трансляция церемонии открытия встречи доступна в YouTube-канале «Воздухоплавание. Великие Луки». 

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