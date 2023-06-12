Церемония открытия Международной встречи воздухоплавателей началась в Великих Луках

18:00, 12 июня 2023, ПАИ

Церемония открытия XXVII Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках началась, сообщает телеграм-канал администрации Великих Лук.

В этом году 33 воздухоплавателя заявили об участии в категории «Спорт» и четыре – в категорию «Фиеста».

Так, регистрацию прошли воздухоплаватели из Великих Лук, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Феодосии, Калуги, Набережных Челнов, Костромы, Рязани, Кунгура, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы, Великого Новгорода, Переславля-Залесского, Московской и Ленинградской области, а также два пилота из Республики Беларусь.

Отметим, что трансляция церемонии открытия встречи доступна в YouTube-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».