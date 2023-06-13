Александр Котов рекомендовал победителям праймериз начинать работу прямо сейчас

13:42, 13 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рекомендовал победителям праймериз начинать работу прямо сейчас и не бояться просить коллег о помощи. Об этом он сказал в своём выступлении на форуме победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который проходит в Пскове 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов отметил, что предвыборная кампания 2023 года вступает в новую, активную и ответственную фазу. «Надеюсь, мы пройдём её без ошибок и потерь – для этого у нас достаточно и опыта, и профессиональных помощников, что, безусловно, важно для этого этапа», – подчеркнул спикер Собрания.

«Главное, что бы я хотел пожелать победителям предварительного голосования – не ждать августа, 11 сентября, первой сессии или ещё какой-то даты. Ваши земляки, избиратели уже выразили вам доверие и уже сейчас ждут от вас действий, включённости в их проблемы, интереса к проблемам территорий, на которых, победив, вам предстоит работать», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что обновление партийных рядов подразумеваем приход энергичных, активных людей, способных эффективно работать в команде, находить решения. «В этом случае мы говорим о тех, кто готов защищать позицию партии, не прячась за спинами «старших товарищей». Вы являетесь ядром нашего регионального отделения и с учётом имеющегося опыта и знаний можете быть примером для наших новых коллег и даже их наставниками. Но даже у самых опытных не всегда всё получается. Не молчите, вовремя говорите о трудностях и форс-мажорах, когда ещё что-то можно поправить. Это касается не только предвыборной кампании и абсолютно всех уровней местной власти – от депутата поселения до главы района», – порекомендовал Александр Котов.

Кроме того, председатель областного Собрания депутатов посоветовал коллегам не стесняться просить о помощи. «Конечно, ожидать сразу «золотого дождя» не придётся – есть бюджет, планирование и приоритеты, но, если вопрос, который вам предстоит решить, затрагивает значительное количество жителей, вместе мы обязательно найдём возможности и сделаем это как можно быстрее. Не идите по пути популизма. Не пытайтесь быть в глазах людей волшебниками, не обещайте невозможного. Такого не прощают и не забывают. Будут новые выборы и всё те же избиратели. И даже если вы в них уже участвовать не станете, другому партийному кандидату придётся отвечать и за себя, и за того парня», – предупредил Александр Котов.

«У нас достаточно сил для того, чтобы побороться на этих выборах и получить максимальное количество мандатов. Скоро мы узнаем, кто будет соперничать с «Единой Россией», и наша партийная борьба – борьба идей и взглядов – станет более конкретной. Желаю каждому из вас достойно проявить себя, желаю мудрости, смелости, терпения и ещё несколько часов с сутках, чтобы успеть сделать всё задуманное», – подытожил Александр Котов.

В заключение он поблагодарил секретаря Генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака за участие в форуме и поддержку региона.