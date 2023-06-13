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Политика

Форум победителей праймериз «Единой России» открылся в Пскове

Форум победителей предварительного голосования партии «Единая Россия» открылся в Пскове сегодня, 13 июня. Мероприятие проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото ПАИ

В форуме принимают участие партийцы региона, в том числе секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По окончании форума состоится XXVIII конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой партийцы подведут итоги предварительного голосования партии и выдвинут кандидатуру для участия в выборах губернатора Псковской области.

Напомним, что голосование на выборах в Псковской области будет проходить в три дня: 8, 9 и 10 сентября. Всего в регионе пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов стартовал 5 июня и продлится по 4 июля.

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