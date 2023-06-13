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Происшествия

Более трёх миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Новосокольников и Псковского района поддались на ухищрения мошенников и лишились в итоге суммы более трёх миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото ПАИ

По имеющимся сведениям, 12 июня двум жителям региона позвонили неизвестные лица, которые заявили, что у их родственниц, якобы попавших в ДТП, возникли серьёзные проблемы. Для оказания им необходимой помощи требуются деньги. Граждане поддались на эти уловки и передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам в совокупности более миллиона рублей. Когда псковичи поняли, что их обманули, они обратились за помощью в полицию.

Ещё нескольким жителям области звонили неизвестные злоумышленники, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие мошенники будто бы намерены незаконно оформить на них кредиты, а также списать деньги с банковских счетов. Под этими предлогами злоумышленники завладели сбережениями людей.

В итоге после общения со злоумышленниками потерпевшие лишились в общей сложности более трёх миллионов рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

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