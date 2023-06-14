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Более 80 специалистов будут преподавать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ

Более 80 специалистов будут преподавать в новом учебно-лабораторном корпусе ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В настоящее время штат профессорско-преподавательского состава медицинского факультета института медицины и экспериментальной биологии Псковского государственного университета состоит из 39 человек. В это число включены только преподаватели профильных дисциплин.

По совместительству трудоустроены 45 человек, 15 из них — преподаватели вузов-партнёров, в числе которых СЗГМУ имени И. И. Мечникова, ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, МГУ имени М. В. Ломоносова, Белорусский государственный медицинский университет, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Ульяновский государственный университет, Оренбургский государственный медицинский университет, Пермский государственный медицинский университет, Красноярский государственный медицинский университет, Тюменский государственный медицинский университет.

Сейчас обучение организовано по модульному принципу: все привлечённые преподаватели ведут занятия не только онлайн, но и очно, приезжая в Псков.

Ещё 30 преподавателей-совместителей — практикующие врачи системы здравоохранения Псковской области. Это кадры комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной клинической больницы, Псковской детской областной больницы, Псковской клинической инфекционной больницы, онкологического диспансера, нарколого-психиатрического диспансера, Псковской городской клинической больницы, Псковского перинатального центра, Медицинского колледжа, Печорской районной больницы. На базе этих же учреждений организуется практика студентов.

Фото: ПсковГУ

В связи с расширением факультета в ближайшем будущем количество преподавателей вырастет. Кроме того, ведутся переговоры с привлечением специалистов из РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета.

Напомним, что строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, которое заняло всего семь месяцев, завершено. 2 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил готовый объект.

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