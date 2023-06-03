Медицинский корпус ПсковГУ построили в рекордные сроки

21:50, 02 июня 2023, ПАИ

Строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета, которое заняло всего семь месяцев, завершено. 2 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил готовый объект. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Двухэтажное здание общей площадью более восьми тысяч квадратных метров оборудовано лифтами, системами доступа маломобильных групп, охранной и пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и контроля доступа. Выполнен большой объём работ по устройству коммуникаций. Полностью отделаны и подготовлены к оснащению учебные аудитории, кабинеты, актовый зал, музей и столовая.

В сентябре учреждение готово принять 850 учащихся.

Вокруг корпуса большая парковая зона, где высажено почти 30 тысяч растений.

Глава региона остался в восторге от результатов работ строителей: «Молодцы! Сделать такую красоту за столь короткий срок —это здорово!»

«Теперь важно организовать здесь достойный уровень образования», — подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к руководству ПсковГУ.

Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро отметила, что для вуза важно не только обучение, но и развитие науки и создание своей научной школы.

«Мы гордимся двумя лабораториями — по метаболомному анализу и генетике, которые здесь появятся. Новая научно-исследовательская база расширит возможности для решения задач в области медицины, актуальных именно для нашего региона», — отметила Нина Бугеро.

Ещё один ключевой момент, на который обратила внимание директор института, — это создание в регионе системы непрерывной подготовки медицинских кадров. При поддержке правительства Псковской области она уже начата. В этом году состоится первый выпуск профильного медицинского класса в псковской школе № 15, в следующем году — первый выпуск специалистов врачебного дела. Кроме того, с нового учебного года ПсковГУ запускает ординатуру по самым востребованным на региональном рынке труда специальностям — врача-педиатра и врача-терапевта.

Напомним, строительство учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета стало возможным благодаря договорённостям губернатора Михаила Ведерникова с руководством Министерства просвещения и высшей науки РФ и Министерства обороны РФ. Средства на реализацию этого масштабного проекта выделены из федерального бюджета по распоряжению Правительства РФ.