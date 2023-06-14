В Псковской области начал работу штаб по наблюдению за сентябрьскими выборами

18:22, 14 июня 2023, ПАИ

Открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло сегодня, 14 июня. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва в ходе пресс-конференции в общественном штабе, передаёт корреспондент ПАИ.

В открытии приняли участие руководитель общественного штаба, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков, а также представители общественного штаба и некоммерческих организаций.

«Принято решение о продолжении работы общественного штаба при Общественной палате Псковской области, штаба по наблюдению за выборами в Псковской области. Основная цель штаба — обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. Для нас очень важно наладить работу этого штаба, усилить её, потому что в дни голосования у нас будет проходить 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Псковской области», — отметила Наталья Горбачёва.

Она также напомнила, что выборы будут проходить 8, 9 и 10 сентября. «Конечно, задача нашего штаба, чтобы во время выборов был представитель независимого наблюдения: это не просто наблюдатель, а обученный человек. Сейчас наша задача — подготовить этих наблюдателей. Весь процесс работы — это общественный процесс», — подчеркнула председатель Общественной палаты.

По её словам, организацию обучения будут проводить региональные общественные палаты при поддержке координационного совета при Общественной палате РФ. «Каждый год мы понимаем, что возможности расширяются. В эту избирательную кампанию будут использовать ДЭГ: это и большое доверие, и откровенность, так как 28 регионов получили возможность проводить выборы в таком формате. Для нас это тоже будет ответственно», — сказала она.

Помимо этого, будут организованы работа центра видеонаблюдения и горячие линии. «Центр будет организован в этом здании, на нас, независимых экспертов, ляжет вся ответственность [наблюдения] за легитимностью, прозрачностью выборов, кроме того – отчёт, участие в пресс-конференции», – заключила Наталья Горбачёва.