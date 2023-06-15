596 участковых избирательных комиссий будут организовывать голосование на сентябрьских выборах в Псковской области

15:09, 15 июня 2023, ПАИ

В единый день голосования в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы главы региона. В этом году голосование вновь будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Его подготовку и проведение будет осуществлять Избирательная комиссия Псковской области, 26 территориальных избирательных комиссий и 596 участковых избирательных комиссий. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Голосование на уровне конкретного избирательного участка проходит под чутким контролем участковых избирательных комиссий. В их состав входят обычные люди – спортсмены, волонтёры, учителя, работники культуры и социальной сферы. Сами граждане выдвигают тех, кому доверяют.

«Работа членов участковых избирательных комиссий крайне важна для обеспечения честности и прозрачности выборов. Они гарантируют соблюдение всех процедур и правил голосования, а также заботятся о безопасности избирателей. Всё это позволяет обеспечить максимально возможный уровень доверия к результатам», - отметили в избиркоме. В Псковской области количество членов УИК составляет 5319 человек. Из них 4,5% моложе 30 лет, 38,5% – от 30 до 50 лет и 57% – старше 50 лет.

«Работа интересная, разнообразная. Требует также и обучения, потому что быть членом участковой избирательной комиссии - это не просто. Нужно повышать квалификацию, развиваться и идти в ногу со временем», - поделился член участковой избирательной комиссии Псковского района Федор Леонов.

Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре кандидата.