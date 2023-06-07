ЦИК согласовал использование ДЭГ на выборах в Псковской области

11:18, 07 июня 2023, ПАИ

Центральная избирательная комиссия РФ согласовала использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии региона.

Первоначально в Центризбирком поступила 31 заявка на использование ДЭГ в 300 с лишним избирательных кампаниях разного уровня. Семь заявок впоследствии отозвали сами регионы. Оставшиеся 24 заявки ЦИК РФ одобрил.

«Это не навязывается сверху. Мы делаем это, идя навстречу пожеланиями наших избирателей, которые оценили удобство этого способа голосования», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.