Подросток погиб в результате столкновения с деревом в Опочецком районе

23:57, 17 июня 2023, ПАИ

Несовершеннолетний водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в деревне Ляпуны в Опочецком районе, передаёт корреспондент ПАИ.

17-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево, после чего вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 17-летний водитель квадроцикла погиб на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.