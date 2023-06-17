Подросток погиб в результате столкновения с деревом в Опочецком районе
Несовершеннолетний водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в деревне Ляпуны в Опочецком районе, передаёт корреспондент ПАИ.
17-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево, после чего вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП 17-летний водитель квадроцикла погиб на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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