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Общество

Псков вновь стал точкой притяжения для российских гурманов

Познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград» стартовала в Пскове 17 июня. На девять дней прибрежная зона реки Псковы в самом центре древнего города стала точкой притяжения для любителей качественных напитков, вкусной еды, красивой музыки и полезных развлечений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин посетили познавательную эногастрономическую ярмарку «Виноград». 

Губернатор пришёл на фестиваль со всей семьёй. Он осмотрел все локации и обсудил с организаторами ярмарки их особенности. В этом году учтены пожелания гостей прошлого фестиваля, поэтому научная и детская развлекательная зоны стали шире. Кроме того, акцент сделан на просветительской деятельности — ещё больше людей сможет узнать о российских производителях и качественных продуктах.

Глава региона также пообщался с местными производителями, участвующими в фестивале, поинтересовался спросом на их продукцию. И сыроделы, и мясоизготовители отмечали, что гости активно интересуются товарами. Среди них как постоянные покупатели, так и те, для кого невельский, гдовский, печорский и прочие продукты в новинку.

Сердце ярмарки — шатёр «Винология». Здесь ежедневно будут проходить увлекательные и полезные мастер-классы и лекции об истории и культуре употребления напитков. Для маленьких гостей на «Винограде» организована специальная зона развлечений. Ежедневно здесь будут проходить показы детских спектаклей, ребята также смогут принять участие в научных мастер-классах и других активностях.

Со всеми новостями мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

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