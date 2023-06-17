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Культура

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове

17 июня в Финском парке Пскова стартовала познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В этом году для подготовки к ярмарке организаторы выстроили в центре Пскова целый город: территория ярмарки поделена на несколько локаций, в каждой из которых будут созданы свои точки притяжения. Виноделие России представлено четырьмя зонами: это «Кубань», «Кавказ», «Крым» и «Дон». 

На площадках гостей будут знакомить с винами, гастрономией и культурой не только Юга России, но и Псковской области.

  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка «Виноград»
    Фото: ПАИ

Отметим, эногастрономическая ярмарка «Виноград» проходила в Пскове с 18 по 26 июня 2022 года. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня 2022 года. Вместе с главой региона на площадку мероприятия тогда пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Фото: ПАИ

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления и на развитие науки и отраслей, связанных с виноградарством и виноделием. На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», правительства Псковской области, НИЦ «Курчатовский институт». Организаторы события — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Национальное агентство маркетинга российского вина, комитет по культуре Псковской области, администрация Пскова и комитет по туризму Псковской области.

Подробнее об эногастрономической ярмарке читайте в сюжете.

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