Дорогу ремонтируют на улице Карла Либкнехта в Великих Луках

10:03, 19 июня 2023, ПАИ

На улице Карла Либкнехта в Великих Луках идёт ремонт дорожного полотна и тротуаров. Об этом сообщает портал Luki-News.

Вскоре дорожники начнут укладывать новый асфальт.

Движение на этом участке временно будет перекрыто.

Напомним, в 2023 году в Псковской области на ремонт дорог потратят более 12 млрд рублей.