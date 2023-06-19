Дорогу ремонтируют на улице Карла Либкнехта в Великих Луках
На улице Карла Либкнехта в Великих Луках идёт ремонт дорожного полотна и тротуаров. Об этом сообщает портал Luki-News.
Вскоре дорожники начнут укладывать новый асфальт.
Движение на этом участке временно будет перекрыто.
Напомним, в 2023 году в Псковской области на ремонт дорог потратят более 12 млрд рублей.
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