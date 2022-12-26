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Общество

Более 12 млрд рублей потратят на ремонт псковских дорог в 2023 году

Более 12 миллиардов рублей составит дорожный фонд Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Финансирование на 2023 год запланировано, поскольку национальный проект «Безопасные качественные дороги» долгосрочный. Мы уже представляем объёмы, так, не менее пяти миллионов будет направлено на данный проект. В целом на дорожный фонд в следующем году у нас запланировано более чем 12 миллиардов», - уточнил Станислав Стармолотов.

При этом, по его словам, федеральный центр ежегодно выделяет средства на дорожный фонд, «поэтому возможны дополнительные поступления».

Ранее сообщалось, что более 270 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год.

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