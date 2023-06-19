12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Острове

14:07, 19 июня 2023, ПАИ

56-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 29 на улице Островских Молодогвардейцев в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП ребёнок пострадал. Девочку госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.