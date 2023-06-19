12-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Острове
56-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе у дома № 29 на улице Островских Молодогвардейцев в Острове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП ребёнок пострадал. Девочку госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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