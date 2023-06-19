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Общество

Псковская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

Всероссийская акция «Минута молчания» пройдёт в России 22 июня в 12:15 по московскому времени. В День памяти и скорби к традиционной акции присоединится и Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ

В память о погибших в Великой Отечественной войне во время минуты молчания прерывается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов, приостанавливается работа предприятий, где позволяет технологический цикл, и на минуту замирает привычная деятельность в других сферах.

«Россияне вспомнят своих родных и близких, павших в битвах самой кровопролитной войны XX века, а также тех, кто трудился в тылу во имя Великой Победы. Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, унесшей жизни 27 миллионов граждан, обеспечение преемственности поколений», – отметили в пресс-службе правительства.

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин в 2020 году. Время акции выбрано не случайно: 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

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