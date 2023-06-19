В Псковской области предложили создать федерации экстремальных видов спорта

18:08, 19 июня 2023, ПАИ

Создать федерации экстремальных видов спорта в Псковской области предложил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Хотелось бы, чтобы сообщество сделало шаг в сторону организации спортивной деятельности. Это вопрос создания федерации для того, чтобы встать в семью тех видов спорта, которые уже есть в Псковской области и Пскове», – сказал он.

Александр Гаврилов также подчеркнул, что региональное правительство поддержит инициативу. «Создание федераций покажет потенциал этих направлений», – отметил он.

Ранее сообщалось, что фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые пройдёт в Пскове