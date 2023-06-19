В Псковской области предложили создать федерации экстремальных видов спорта
Создать федерации экстремальных видов спорта в Псковской области предложил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Хотелось бы, чтобы сообщество сделало шаг в сторону организации спортивной деятельности. Это вопрос создания федерации для того, чтобы встать в семью тех видов спорта, которые уже есть в Псковской области и Пскове», – сказал он.
Александр Гаврилов также подчеркнул, что региональное правительство поддержит инициативу. «Создание федераций покажет потенциал этих направлений», – отметил он.
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