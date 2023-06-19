Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые пройдёт в Пскове

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые пройдёт в Пскове на площадке нового скейт-парка в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 24 июня с 10:00 до 20:00. Об этом сообщил начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: группа «Молодёжный центр Псков» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, на фестивале будет заявлено шесть дисциплин: скейтбординг, BMX/MTB, самокат, армрестлинг, настольный теннис и баскетбол 3 х 3. Василий Павлов отметил, что в рамках мероприятия проведут мастер-классы и показательные выступления по паркуру и воркауту. 

Фото: ПАИ

«У нас был опыт похожего фестиваля, который показал, что можно собрать сто и более участников, но мы не можем спрогнозировать, сколько их придёт в этот раз. Что касается основных дисциплин, ориентируемся на 60-80 участников. На данный момент зарегистрировано 40 спортсменов. Также заявки подали два-три участника из Питера», – подчеркнул гость медиацентра, добавив, что категории участников фестиваля разбиты на новичков, профессионалов и любителей. 

По словам Василия Павлова, спортсменам понадобится защитная экипировка и удобная спортивная одежда. Чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 23 июня зарегистрироваться, перейдя по ссылке

«В день проведения фестиваля будет стойка регистрации, где можно будет записаться, но лучше это сделать заранее, чтобы мы сразу знали количество участников», – заключил Василий Павлов.

Версия для печати













19 июня 2023

Фестиваль уличных видов спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
19 июня 2023

Сотрудники МЧС из Псковской области заняли второе место в соревнованиях по волейболу среди команд СЗФО
19 июня 2023

Псковичка завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях
17 июня 2023

Товарищеский турнир по мини-футболу прошёл на стадионе «Машиностроитель»
16 июня 2023

Воздухоплаватель из Великих Лук победил на втором чемпионате Псковской области
16 июня 2023

Летние тренировки для детей и взрослых организуют тренеры клуба «С-Фитнес»
16 июня 2023

Псковские полицейские соревновались в преодолении полосы препятствий со стрельбой
15 июня 2023

Второе место заняли пограничники Псковской области на чемпионате органов ФСБ России в СЗФО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...