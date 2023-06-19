Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые пройдёт в Пскове

18:06, 19 июня 2023, ПАИ

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» впервые пройдёт в Пскове на площадке нового скейт-парка в сквере имени Александра Невского на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной 24 июня с 10:00 до 20:00. Об этом сообщил начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, на фестивале будет заявлено шесть дисциплин: скейтбординг, BMX/MTB, самокат, армрестлинг, настольный теннис и баскетбол 3 х 3. Василий Павлов отметил, что в рамках мероприятия проведут мастер-классы и показательные выступления по паркуру и воркауту.

«У нас был опыт похожего фестиваля, который показал, что можно собрать сто и более участников, но мы не можем спрогнозировать, сколько их придёт в этот раз. Что касается основных дисциплин, ориентируемся на 60-80 участников. На данный момент зарегистрировано 40 спортсменов. Также заявки подали два-три участника из Питера», – подчеркнул гость медиацентра, добавив, что категории участников фестиваля разбиты на новичков, профессионалов и любителей.

По словам Василия Павлова, спортсменам понадобится защитная экипировка и удобная спортивная одежда. Чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 23 июня зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

«В день проведения фестиваля будет стойка регистрации, где можно будет записаться, но лучше это сделать заранее, чтобы мы сразу знали количество участников», – заключил Василий Павлов.