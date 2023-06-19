Фестиваль уличных видов спорта в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

14:45, 19 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная организации и проведению Фестиваля уличных видов спорта, приуроченного ко Дню молодежи, который отмечается 24 июня, проходит в медиацентре ПАИ.

Кто принимает участие в фестивале, какие виды спорта будут представлены, как будет организован молодежный праздник?

Об этом расскажет председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов, главный судья по скейтбордингу Евгений Тиханов и велоэкстремал с 20-летним стажем Алексей Захаренков.