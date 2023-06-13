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Общество

Псковский губернатор – о Северном обходе: Мы добились, чтобы этот проект был

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о глобальных дорожных задачах, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это устойчивость энергосистемы, необходимость завершить крайне сложные долгострои в социальной сфере и очереди на льготное жильё. Сюда же стоит добавить и сложные инфраструктурные объекты, такие как Северный обход», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников рассказал, что строительство Северного обхода «чуть было не свернули». «В какой-то момент проект практически уже сняли с финансирования и чуть было не свернули. Но мы добились того, чтобы проект был. В планах объект у нас до 2027 года. Финансирование подтверждено. Более того, мы начали обсуждать возможности реализации аналогичного проекта, призванного снизить нагрузку на дороги в Пскове, – Восточного обхода», – заявил губернатор.

По его словам, ещё одна стратегическая задача – решение по строительству четырёхполосной дороги от Санкт-Петербурга до Пскова. «С нашей стороны для этого необходимо развязать два узких места: обход города Пскова и 212-ю дорогу. И мы это сделаем», – отметил глава региона.

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