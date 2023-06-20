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Общество

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт 23 июня

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт 23 июня, сообщается в официальном канале правительства России.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в два этапа: первый, региональный, состоялся в апреле, второй этап, федеральный, пройдет 23 июня. В дополнение к офлайн-формату в ходе второго этапа создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» с витриной работодателей и деловой программой.

Кроме того, 23 июня состоится восьмичасовой онлайн-марафон, где более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда. Эксперты помогут соискателям выбрать перспективные отрасли для трудоустройства и сориентируют по доступным мерам поддержки.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что на ярмарке почти 14 тыс. работодателей со всей России представляют свыше 360 тыс. рабочих мест: «Результаты регионального этапа уже свидетельствует об эффективности нового формата мероприятия – по его итогам уже трудоустроены 49 327 человек. Мы видим, что формат востребован у работодателей».

Деловая часть мероприятия будет транслироваться сразу из четырех городов – Владивостока, Тулы, Москвы и Екатеринбурга. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное для всех желающих.

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