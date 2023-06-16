Какие возможности откроет псковичам Всероссийская ярмарка трудоустройства, рассказала Алёна Трунова

18:40, 16 июня 2023, ПАИ

Возможности не только для безработных, но и для других категорий граждан откроет I Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдёт в Пскове 23 июня. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре правительства региона.

«Мы с трепетом и любовью готовим мероприятие с марта этого года. Это главное событие в сфере трудоустройства в этом году не только у нас, но и по всей стране, единый день действий. Я подчеркну, что мероприятие нацелено не только на безработных. Эту категорию граждан мы, конечно, охватываем, их потребностям сможем в полной мере ответить 23 июня. Но призываем участвовать и другие категории граждан», – отметила Алёна Трунова.

Она также подчеркнула, что в комитет по труду и занятости поступает много обращений о трудоустройстве подростков. На федеральном этапе ярмарки этому уделят отдельное внимание, будет организована специальная площадка. Кроме того, презентовать свои программы смогут вузы и колледжи региона. Это будет актуальным для выпускников школ: для девятиклассников и одиннадцатиклассников, а также для учеников 8-х и 10-х классов, которые смогут предварительно определиться с выбором учебного заведения.

По словам Алёны Труновой, мероприятие охватит много других направлений: бизнес, помощь в оформлении самозанятости, а также деловые мероприятия.

На ярмарке будет обширная программа лекций и тренингов, которая также будет нацелена не только на молодёжь и студентов, но и на другие категории граждан.

«Ярмарка будет актуальна для тех, кто хочет скорректировать свой профессиональный путь, и для тех, кто хочет выработать компетенции или просто узнать о возможностях», – подчеркнула Алёна Трунова.

Отметим, в Псковской области ярмарка пройдёт во всех муниципальных районах. Основная площадка развернётся в Пскове. На ней будет представлено порядка 700 вакансий 50 предприятий.