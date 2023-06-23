Благодаря откликам гостей на сервисах «Яндекса» псковский музей получил статус «Хорошее место»
Благодаря положительным откликам гостей на сервисах «Яндекса» Псковский музей-заповедник получил статус «Хорошее место». Такую награду получают локации с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам. Это значит, что место знают, любят и сюда точно нужно зайти.
«Благодарим посетителей за высокую оценку работы музея! Ваша обратная связь вдохновляет на создание новых проектов, помогает совершенствовать рабочий процесс и является самой ценной благодарностью для музейщиков, которые вкладывают душу в свою работу», - отметили в музее.
Прикрепляем ссылку на карточку Псковского музея-заповедника.
Ранее сообщалось об отзыве гостя из французского городка Виши – Кристиана Грижалво. После посещения музея он оставил большой комментарий на страницах книги отзывов.
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23 июня 2023
Благодаря откликам гостей на сервисах «Яндекса» псковский музей получил статус «Хорошее место»