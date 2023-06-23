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Общество

Более 3 тысяч человек посетило площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства в Псковской области

3 267 человек посетили площадки Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Псковской области. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Она также отметила, что одновременно в каждом районе Псковской области провели 24 мероприятия, 171 работодатель заявил 4 720 вакансий. «Оцените вновь, какой кадровый голод испытывают наши работодатели! Так что работа есть! Важно реальное желание трудиться и развиваться!» – заметила Алёна Трунова.

«В Псковской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которую мы готовили последние три месяца! Было интересно и зрелищно! Благодарю всех коллег, партнёров, учреждения и работодателей за помощь в организации и участие!» – написала она.

Алёна Трунова отметила, что всем вместе получилось создать настоящий праздник трудоустройства.

Также она добавила, что на ярмарке удалось расширить восприятие трудоустройства от «собеседуюсь – оформляюсь» до «формирую предпочтения – пробуюсь временно на каникулах – развиваюсь – обучаюсь – начинаю карьеру – бесконечно развиваюсь в разных навыках – собеседуюсь – оформляюсь и вновь развиваюсь и меняюсь по своей личной траектории».

«Прозвучало сложно? Так и своё будущее строить непросто! Но это каждому по плечу!» – подчеркнула Алёна Трунова.

Мероприятие прошло при поддержке губернатора Псковской области. Алёна Трунова добавила, что сейчас в регионе создаются условия, чтобы каждый житель смог достойно жить и трудиться, а ещё вырабатываются всевозможные меры поддержки предприятий, которым непросто вести дела в условиях экономических трудностей, «но они всё равно выбирают быть и работать в регионе, заботиться о сотрудниках и в партнёрстве развивать Псковскую область».

Напомним, что, помимо информации о вакансиях, на ярмарке можно было узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Впервые участие в ярмарке принимало правительство Псковской области.

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