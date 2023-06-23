Всероссийская ярмарка трудоустройства стартовала в Псковской области

12:29, 23 июня 2023, ПАИ

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартовал в Псковской области сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

На двух этажах в спортивно-развлекательном центре «Простория» находятся площадки со стендами работодателей. Действуют четыре основных сектора: «Образование», «Карьера», «Молодёжь. Возможности», «Бизнес».

Помимо решения вопросов трудоустройства, посетители смогут принять участие в работе интерактивных образовательных и профориентационных площадок. На втором этаже до 16:00 будет работать лекторий, спикеры прочитают лекции на тему профориентации, ценностей. Также эксперты расскажут, как создать правильное резюме, бороться со стрессами на работе и другое.

На данный момент в федеральном этапе участвуют 56 крупных работодателей Псковской области: 42 – крупные промышленные предприятия Пскова, медицинские организации, исполнительные органы власти.

В их числе: Псковская швейная фабрика «Славянка», ООО «Псковской завод силовых трансформаторов», ПАО «Автоэлектроарматура»,ООО «Псков-Полимер», ООО «Титан-Полимер», Псковская городская больница, Псковской областной клинический онкодиспансер, АО «Псковэнергоагент», Россетти Северо-Запад, управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Псковской области, управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области, Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, ЗАО агрофирма «Победа», АО «Псковский хлебокомбинат».

Ещё одним представленным работодателем стало правительство Псковской области, которое представило свой стенд.

Напомним, сегодня федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартовал во всех муниципалитетах Псковской области.