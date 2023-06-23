Около 900 вакансий предлагается на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове

13:31, 23 июня 2023, ПАИ

Порядка 900 вакансий от 70 предприятий представлено на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая проходит в Псковсе в пятницу, 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Площадки ярмарки сегодня открыты во всех муниципалитетах. Всего сегодня более чем у 100 работодателей открыто около четырёх тысяч вакансий.

Широко презентованы варианты трудоустройства как в бюджетной сфере, так и в бизнесе, в том числе у флагманов псковского производства. Особое внимание на ярмарке уделяют молодежи. Также организован набор граждан на службу по контракту в Вооруженные силы РФ и другие ведомства.

Впервые участие в ярмарке принимает правительство Псковской области. У стенда потенциальные соискатели знакомятся с условиями государственной гражданской службы, с вакансиями и требованиями к кандидатам.

Помимо информации о вакансиях, они могут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Кроме того, на площадках проходят лекционные, выставочные мероприятия, мастер-классы и деловые игры для самых разных категорий участников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Напомним, в апреле проходил региональный этап всероссийской ярмарки. На ней 40 работодателей представили 850 вакансий. В мероприятиях приняло участие около 1 тысячи 300 жителей региона.